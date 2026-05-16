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    首頁 > 社會

    母有68次兒少家暴通報、父不知去向 2兒無法回家

    2026/05/16 09:54 記者陳鳳麗／南投報導
    婦人有高達68次的兒少保護、家暴通報，長子被不當管教怕到8年後仍不願與母同住，次子則是嬰兒時期就被安置，南投地院准予2個孩子繼續延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    婦人有高達68次的兒少保護、家暴通報，長子被不當管教怕到8年後仍不願與母同住，次子則是嬰兒時期就被安置，南投地院准予2個孩子繼續延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣育有2子的媽媽，長時間與同居人、前夫發生家暴衝突、對孩子管教過當，遭通報次數68次，8年前長子被安置，7年前婦人車禍，幼嬰無人照顧也安置，婦人今年爭取帶回長子，撒謊次子有姑姑可帶，惟已13歲的長子不願與母同住，南投地院考量孩子權益，准予縣府繼續安置2個孩子。

    南投縣這名婦人是南投縣府長期處遇輔導個案，保護資訊系統存有兒少保護通報22筆、成人保護通報24筆、家庭暴力通報22筆，多為案母對長子管教過當，或與前夫、同居對象發生家庭暴力衝突，縣府社工派員輔導皆無成效。

    該婦人在8年前就因對年僅5歲的長子不當管教，長子由縣府安置，隔年婦人生了次子，沒幾個月就發生車禍受傷，孩子丟給姊妹，但其姊妹無力照顧而向縣府求助，也將嬰兒安置。

    兩個孩子經過多年的安置，婦人雖有縣府安排接受親職教育，但是親職功能改善有限，婦人堅持她受傷早已痊癒，有能力接回孩子，7歲的次子也有孩子的姑姑願意照顧，惟已經13歲的長子強烈表示不願與母同住，法院打他的生父手機已是空號，而次子的姑姑則聲稱從未答應幫忙照顧次子。

    南投地院考量13歲和7歲的孩子，自我保護及照顧能力均不足，又無其他親屬資源可以協助保護、照顧小孩，為確保小孩身心安全，並避免再度遭受不當照護，暫時不宜返家，因此准予縣府延長安置的聲請。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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