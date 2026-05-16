為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小王不爽被分手 寫信給綠帽夫：表哥，你老婆跟我借精

    2026/05/16 09:48 記者黃佳琳／高雄報導
    張姓男子不滿被分手，寫信向綠帽夫告狀：「表哥，你老婆跟我借精」。示意圖。（圖取自shutterstock）

    張姓男子不滿被分手，寫信向綠帽夫告狀：「表哥，你老婆跟我借精」。示意圖。（圖取自shutterstock）

    張姓男子不滿已婚的人妻女友要跟他分手，竟將含有女方姓名、醫療、性生活隱私及兩人出遊照片的信件，偷偷塞進女友老公的機車置物箱中，意圖破壞兩人感情，還告狀「表哥，你老婆跟我借精」，法官認定張男行為已觸犯《個人資料保護法》判徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，張姓男子與小美（化名）交往多時，張男不滿小美提議分手，竟於2024年12月31日前某時，撰寫一封指名給小美老公的信件，內容不僅露骨寫道「表哥你好，小美因有不孕症問題，趁你上班和假日載家人回台南時向我取精、發生關係數次」 ，更隨信附上小美和他的出遊照片、LINE對話紀錄截圖及消費發票等個人資料。

    張男隨後將該封含有姓名、醫療、性生活、健康檢查及臉部長相特徵的信件，暗中放置在小美老公停放於高雄市林園區路旁的機車置物箱內 ，企圖讓小美老公發現老婆出軌，讓夫妻感情破裂。

    小美老公看到信件後認為被恐嚇，報警求援揪出張男。高雄地方法院審理時，張男坦承犯行，法官認為，張男身為智識成熟之成年人，不思以理性方式解決感情糾紛，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處張男徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播