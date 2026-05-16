小王不爽被分手 寫信給綠帽夫：表哥，你老婆跟我借精

張姓男子不滿被分手，寫信向綠帽夫告狀：「表哥，你老婆跟我借精」。示意圖。（圖取自shutterstock）

張姓男子不滿已婚的人妻女友要跟他分手，竟將含有女方姓名、醫療、性生活隱私及兩人出遊照片的信件，偷偷塞進女友老公的機車置物箱中，意圖破壞兩人感情，還告狀「表哥，你老婆跟我借精」，法官認定張男行為已觸犯《個人資料保護法》判徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，張姓男子與小美（化名）交往多時，張男不滿小美提議分手，竟於2024年12月31日前某時，撰寫一封指名給小美老公的信件，內容不僅露骨寫道「表哥你好，小美因有不孕症問題，趁你上班和假日載家人回台南時向我取精、發生關係數次」 ，更隨信附上小美和他的出遊照片、LINE對話紀錄截圖及消費發票等個人資料。

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張男隨後將該封含有姓名、醫療、性生活、健康檢查及臉部長相特徵的信件，暗中放置在小美老公停放於高雄市林園區路旁的機車置物箱內 ，企圖讓小美老公發現老婆出軌，讓夫妻感情破裂。

小美老公看到信件後認為被恐嚇，報警求援揪出張男。高雄地方法院審理時，張男坦承犯行，法官認為，張男身為智識成熟之成年人，不思以理性方式解決感情糾紛，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處張男徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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