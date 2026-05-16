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    都是同一招！中埔4人遭詐859萬 警追回123萬逮12嫌

    2026/05/16 09:54 記者王善嬿／嘉義報導
    中埔警方花1年多時間陸續查獲詐騙集團成員到案，追回詐欺款項123萬餘元。（警方提供）

    中埔警方花1年多時間陸續查獲詐騙集團成員到案，追回詐欺款項123萬餘元。（警方提供）

    嘉義縣警察局中埔分局陸續接獲4名民眾報案，遭到詐騙集團用同一招「假投資」手法，合計遭詐騙金額達859萬元，警方組成專案小組偵辦，花1年時間，陸續查獲蔡姓主嫌等12名詐騙集團成員，追回詐款現金123萬3000元，經嘉義地檢署偵結，其中蔡男等10人依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

    專案小組調查，受害的楊、李、謝、林姓4位民眾2024至2025年間，在網路、社群媒體看到某投資股份有限公司的廣告，佯稱可投資股票獲利，聽信詐騙集團成員的話術，與假裝是銀行專員、投資公司經辦人員的詐騙集團成員面交現金，總計詐欺金額859萬餘元。

    專案小組調查，該詐騙集團以蔡男、鄭男為核心，指揮10名車手組成的車手部隊，與受害民眾接洽以及面交鉅額款項，蔡、鄭二人同時作為監控手、收水手，將款項再層層轉移。

    專案小組從2024年12月至去年底陸續查獲蔡男等12人到案，查扣現金123萬3000元，假的投資公司工作證、委任契約、高鐵車票、手機等證物，全案於嘉義地檢署今年3月間偵結，其中蔡男等10人，依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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