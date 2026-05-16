奪命連環車禍！婦人闖紅燈遭超速機車撞倒 再被百萬名車輾過不治

婦人疑似闖紅燈，先遭機車撞上倒地，再遭休旅車輾過卡於車底，送醫後宣告不治。（民眾提供）

林陳姓婦人跑步闖紅燈穿越馬路時，先遭時速高達82.7公里的超速機車撞倒，隨後又遭後方疏於注意車前狀況的百萬休旅車直接輾過，送醫急救後仍傷重不治，法官依過失致死等罪判謝姓機車騎士徒刑10個月、邱姓休旅車駕駛徒刑7月。

判決指出，去年1月26日晚上8點多，謝姓男子騎乘普通重型機車，沿鳳山區光復路一段由西往東行駛，行經文聖街口行人穿越道時，謝男以時速82.7公里疾駛，剛好林陳姓婦人未依號誌指示跑步闖紅燈橫越馬路，謝男閃避不及迎面撞上，造成婦人當場倒地不起。

請繼續往下閱讀...

開著百萬休旅車緊跟在後方的邱姓男子，因疏未注意車前狀況，煞車不及直接從倒地的婦人身上輾壓過去，婦人因承受兩次重大撞擊，顱、腦、心及肝臟損傷嚴重出血，到院前已無生命跡象，經醫療團隊搶救仍於當晚宣告不治。

高雄地方法院審理時，法官認為，謝姓機車騎士行經行人穿越道，不僅未依規定暫停禮讓行人，還嚴重超速，依法必須加重其刑；而邱姓休旅車駕駛也未善盡注意車前狀況之義務，兩人過失行為環環相扣，共同造成被害人死亡。

法官考量，被害人本身違規闖紅燈也有過失責任，且兩名被告案發後坦承犯行、符合自首減刑要件，但因雙方對賠償金額認知差距過大，無法與死者家屬達成調解或賠償損害，依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失致人於死罪，判謝男徒刑10月，另依過失致死罪，判邱男徒刑7月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法