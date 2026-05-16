她開車忽發現後視鏡折起以為「罷工」 警一通電話才知糗大

賴女轎車擦撞臨停路旁的白車。（民眾提供）

台中市賴姓女子開車行經東區時，突然發現右側後視鏡莫名向內折起，一度以為是後視鏡「自行罷工」，沒想到隨即接到警方來電，她才驚覺原來不是故障，而是自己擦撞他車還直接離開現場，最後不僅挨罰，連遭撞車主也因違規臨停一起吃上罰單。

這起事故發生在台中市東區旱溪東路一段，31歲邱姓男子13日下午將車輛暫停在路旁等待朋友，因車輛未熄火，人還坐在車內，不久左側突然傳來一聲巨響「碰！」整輛車也跟著晃了一下。

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邱男立刻查看，發現一輛白色轎車行經時擦撞他的左側後視鏡，導致照後鏡明顯受損，但對方完全沒有停車查看，反而直接駛離現場，讓他當場傻眼，只好立即報警處理，轄區第三分局交通分隊警員許永昌到場後，隨即調閱周邊監視器畫面，並在附近熱心居民協助下，很快鎖定涉案轎車，通知40歲賴姓女駕駛到案說明。

賴女一臉錯愕表示，當時開車經過該路段時，完全沒有感覺撞到東西，只記得右側後視鏡突然向內折起，讓她相當納悶，以為是後視鏡故障「自己罷工」，還特地在下個路口停車查看，沒想到重新啟動後視鏡恢復正常，她便沒再多想，繼續開車離去。

直到警方通知並調出監視器畫面，她才恍然大悟，對造成對方困擾頻頻道歉；警方指出，賴女因肇事後未依規定停留處理，已依法舉發，而邱男則因將車輛臨停在公車招呼站範圍內，也違反停車規定，同樣依法開單。

邱男轎車的左後視鏡受損。（民眾提供）

賴女車子的右後視鏡也有撞痕。（民眾提供）

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