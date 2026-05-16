詐騙新招要求「寄金融卡與密碼」 高雄警及時攔截

詐騙新手法要求寄金融卡，吳姓男子險中招，高雄警及時攔截救卡。（民眾提供）

詐騙集團竟連這招也能騙？誆稱網購咖啡機需寄金融卡，高雄66歲吳姓男子一時誤信，寄出卡後察覺有異，急忙向警方詢問、報案，鼓山警方及時攔截貨運寄送，保住民眾提款卡免淪人頭。

鼓山分局今（16）日指出，吳男前日因網購二手咖啡機，要求寄金融卡，他寄出後越想越不對勁，跑至派出所諮詢網路交易安全疑慮，警方檢視男子與賣家的對話紀錄，察覺賣家不僅拒絕實體看貨，更以「帳戶異常」為由，不斷誘導男子交出實體金融卡與密碼。

請繼續往下閱讀...

員警當機立斷說明此為典型騙取人頭帳戶手法，吳男才恍然大悟，因已將包裹寄出，警方立即聯繫貨運公司查證，得知該包裹正因配送障礙，幸好還停留於倉儲。

警方迅速協調物流業者暫緩派送，並進行攔截取回，在詐騙集團順利取件前成功將包裹攔阻，確實保障民眾財產安全並防杜人頭帳戶產生。

鼓山分局呼籲，詐騙手法層出不窮，任何要求「寄送實體金融卡」或「告知提款卡密碼」等情形，均為詐騙集團的慣用伎倆。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙新手法要求寄金融卡，高雄警方及時攔截救卡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法