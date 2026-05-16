爭女兒監護權偷藏竊聽器 法官：情有可原給緩刑

林女打離婚官司爭女兒監護權，懷疑女兒身上傷勢有先生有關，在餐袋中藏放竊聽器，結果被先生發現憤而提告。（情境照）

有碩士學歷的新竹林姓女教師與先生打離婚官司爭女兒監護權，因懷疑女兒身上傷勢有先生有關，竟在女兒餐袋中藏放從蝦皮所買的竊聽器，結果被先生發現憤而提告，新竹地院認為林女犯罪動機情有可原，給予緩刑。

法官調查，去年5月林女與陳男經裁判離婚，離婚前1個月林女在蝦皮購物網站購買竊聽器，在新北市住處將竊聽器放在女兒餐袋內，陳男當天行使會面交往親權而前往接女兒返回新竹縣住處，林女遂透過竊聽器竊錄二人非公開談話，事後陳男察覺女兒餐袋有東西發出閃光，仔細一看才發現以熊大吊飾外觀而掩飾的東西竟是竊聽器，憤而提告。

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林女聲稱，懷疑女兒身上傷勢與陳男有關，便購買竊聽器藏於餐袋內而竊錄談話，法官認為其所侵害法益大於所維護之利益，無法通過比例原則檢驗，其具有妨害秘密主觀犯意至為明顯。

法官審酌林女係基於母親護子心切之心態及當時與前夫適逢家事爭訟且涉及親權事項之全案情節，一時短於思慮而為犯行，其犯罪動機尚屬情有可原，主觀惡性尚非重大；最後依竊錄他人非公開談話罪判刑3月，緩刑2年。

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