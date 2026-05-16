夫外遇偷生子看診遭妻蒐證 小三挨告判賠

陳女憤而對小三求償百萬，新竹地院判賠25萬元。（情境照）

新竹陳女的先生徐男認識劉姓小三，每天開車接她下班還同居遛狗，最後更生下一子，徐男還以揹帶背著新生兒到醫院看診，過程都被陳女錄影存證，陳女憤而對小三求償百萬，新竹地院判賠25萬元。

109年結婚的陳女說，劉女明知先生徐男是有婦之夫，竟於112年10月起由徐男每日駕車接送下班，兩人同居於劉女住處並一同遛狗，如同熱戀中情侶，於電話中打情罵俏。

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陳女說劉女直言徐男僅在乎她，徐男更稱呼自己為劉女老公，去年6月劉女誕下一子，受胎期間在夫妻婚姻關係存續期間，且劉女與徐男還帶新生兒共赴兒童醫院就診，徐男更以揹帶背負嬰孩，可見確為二人婚外情所生，為此陳女憤而對劉女求償100萬元。

法官調查，劉女明知徐男為有配偶之人，卻仍與之有親密對話、共同遛狗等逾越一般異性友人關係行為等情，有錄音及錄影光碟、照片等為證。

陳女先前以徐男在婚姻關係存續期間與劉女有不正當往來，致侵害其配偶權，因而訴請徐男應負損害賠償責任，經法官判決認定徐男應賠償12萬元。新竹地院法官再判劉女需賠償陳女25萬元。

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