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    高雄市無照駕駛今年已破1.5萬人次 65歲以上長輩最多

    2026/05/16 00:19 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄警方加強取締無照駕駛為，維護民眾安全。（記者陳文嬋攝）

    高雄警方加強取締無照駕駛為，維護民眾安全。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今年無照駕駛1萬5410人次，以65歲以上長輩3300人次最多；無照駕駛事故發生1159件，造成8死、1072人傷，長輩肇事307件，造成3死、343人傷。今年道安講習新制納入無照駕駛行為，未依規定上課加罰1800元，逾期半年禁止考照半年，提醒民眾留意。

    高雄今年無照駕駛1萬5410人次，比去年同期減少1547人次，前三名年齡層以65歲以上長輩3300人次最多，其次為41至50歲2756人次、51至60歲2497人次，未滿18歲以下888人次、18至24歲1759人次；凸顯無照駕駛以年長者居多，扭轉刻板印象學生非大宗。

    無照駕駛前三名行政區與人口數成正比，以最大行政區鳳山區2521人次最多、占總人數16.36％，其次為三民區1653人次占總人數10.73％、仁武區1372人次占總人數8.90％；警方研判長輩大多僥倖心態、嫌麻煩不考照、貪圖方便違規。

    此外，今年無照駕駛事故發生1159件，造成8人死亡、1072人傷，其中65歲以上長輩肇事307件，造成3死、343人傷；警方說，無照駕駛違反道路交通管理處罰條例，機車駕駛人開罰1.8萬至3.6萬元、汽車駕駛人開罰3.6萬至6萬元，並當場扣車及扣繳牌照，吊扣駕照1至2年及汽機車牌照3個月。

    值得一提的是，今年道路安全講習新制擴大納入無照駕駛行為，除原有罰鍰外，違規人須完成系統化課程，重新建立正確路權觀念與法規責任；未依規定參加者將依法加重處分。高雄區監理所說，違規人未依規定期限內上課，將依道路交通管理處罰條例加罰1800元，逾期6個月以上仍不參加者，再禁止考領駕照6個月，也將寄送關懷通知書，建議改搭大眾運輸。

    道路安全講習制度今年擴大納入無照駕駛行為。（記者陳文嬋攝）

    道路安全講習制度今年擴大納入無照駕駛行為。（記者陳文嬋攝）

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