密室逃脫員工扮鬼遭勒頸亡 負責人30萬交保、限出境出海

密室逃脫吳姓女員工遭勒頸亡，吳女表姊（左1）及哥哥（左2）到北醫協助相驗。（記者鄭景議攝）

台北市信義區密室逃脫店「邏思起子」吳姓女員工，10日晚間於遊戲演出時扮演吊死鬼，卻遭繩索勒頸窒息，送醫搶救5天後今宣告不治。台北地檢署會同法醫相驗，傍晚依涉犯過失致死等罪約談邏思起子負責人古宇軒及現場主管黃建修到案說明，複訊後諭知黃男以10萬元交保並限制出境、出海；古男則以30萬元交保，亦限制出境、出海。

警方調查，本月10日晚間7時許，店內正在進行恐怖主題「永春醫院」密室逃脫遊戲，由吳女負責扮演上吊女鬼，對玩家進行驚嚇演出。然而，當玩家離場後，其他場次結束的同事前往找她聊天時，才驚見吳女遭繩索勒住頸部，無法自行掙脫，將她救下並緊急送醫，但從事故發生到被發現，中間空檔逾25分鐘。

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警方現場勘察並調閱監視器畫面後，初步排除外力介入。警詢時，公司負責人古宇軒、現場員工黃建修供稱公司訂有安全作業規範，也曾提供員工相關安全訓練。

原在台北醫學大學附設醫院搶救的吳女，傷重宣告不治後，警方報請檢方相驗，以釐清確切死因及相關責任歸屬。

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