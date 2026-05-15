監督涼山營區工程性騷擾3女 建築師事務所職員判賠噴22萬

建築師事務所品管監造員涉嫌性騷擾營造商3名女職員職，判賠22萬。示意圖。（資料照）

任職建築師事務所李姓品管監造員被指派到屏東監督軍方涼山營區工程，涉嫌性騷擾營造公司3名女職員，被高等法院高雄分院判決賠償共22萬元定讞。

據了解，屏東縣軍方所屬「涼山營區新建工程統包工程」，由某營造公司得標後，被害人A女、B女、C女分別為公司工地助理工程師和工務助理，負責工地現場查驗及文件派送等業務﹔被告李男則為某建築師事務所品管監造員，被指派到工地監督。

請繼續往下閱讀...

2023年1月到4月間，李男涉嫌對A女等3人言語性騷擾，如「美女，聽說你目前還是單身喔」等語﹔甚至搭肩、突然握手或自女方胸口口袋將筆抽出（幸未觸及胸部），被3女各求償30萬元精神撫慰金。

被告李男則說，營造公司召開性騷擾申訴委員會調查記錄不客觀，此案業經屏東地檢署處分不起訴定讞。又說，言談內容或肢體接觸，符合社交禮儀，或為同事間親暱、玩笑，否認性騷擾。

1、2審法官調查，認定李男上開舉止，構成侵權要件，判決賠償A女、B女、C女，分別10萬、6萬和6萬，全案落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法