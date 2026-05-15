回母校參加同學會竟蒙面追砍女同學 男大生落網畫面曝

警方逮捕曾姓男大生。（民眾提供）

高雄市曾姓男大生回高中母校參加同學會，心情不好，意蒙面持刀追砍許姓高中女同學近百米，許女狂逃未被砍傷，驚險保住一命，警方壓制曾男逮人送辦。法官今天依恐嚇危害安全罪判刑4月、緩刑3年，曾男被逮畫面也曝光，過程驚險，令人心有餘悸。

曾姓男大生1月27日回鳳山的高中母校參加同學會，心情不佳，竟戴黑色頭套蒙面，拿水果刀隨機找人試刀，看見許姓女同學從廁所出來，竟持刀追砍許姓女大生，許女狂逃避開危害，未被砍傷。

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曾男一路追到校外五甲公園，路人與曾男同學們嚇得趕緊報案。警方據報到場壓制逮人，目擊民眾與同學們指認，警方拆下曾男面罩，同學們及許女當場傻眼，竟是自己的高中同學。

曾男否認持刀傷人，辯稱只是要嚇人，心情不好找人試刀，剛好看到高中同學，就選擇嚇她，達到目的了，才放棄追逐。

高雄地方法院審理後，認定曾男持刀蒙面追逐許女行為，已足以使人心生畏懼，危害生命、身體安全，觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。

法官考量曾男犯後態度良好，已賠償許女20萬元和解，今依恐嚇危害安全罪判徒刑4個月，得易科罰金，另宣告緩刑3年，緩刑期間不得以任何形式騷擾許女，並須交付保護管束，全案可上訴。

警方逮捕曾姓男大生。（民眾提供）

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