台中大肚驚見廢土山！1.38億清運費地主求償無門 中檢回應了

台中市大肚區1處土地，2年前遭非法傾倒巨量廢土。（林祈烽提供）

台中市大肚區驚見「5層樓高」廢土山！原本準備興建工具機新廠的工業用地，遭不法集團違法傾倒1.8萬噸廢土，地主不僅新廠計畫被迫停擺，還得面臨高達1.38億元的清運費用，直呼根本求償無門，市議員林祈烽15日在議會痛批，案件拖了近2年仍查不出幕後主嫌，質疑市府橫向失能。

對此市府表示，已陸續移送6名涉案人，台中地檢署則強調，已成立專案小組深入追查，並將涉案土地開發公司洪姓負責人，及鄭姓開發協理聲押禁見獲准，全案仍在偵辦中，絕非外界所稱「毫無進展」。

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這起案件發生在大肚區福和北段82、83地號土地，地主原規劃2025年興建工具機新廠，相關建照也早已取得，未料2024年5月卻發現土地遭大量回填廢土，堆高達10至15公尺，幾乎等同5層樓高，範圍廣達3700平方公尺，現場宛如一座巨大廢土山，嚴重影響開發進度。

林祈烽指出，地主在2024年5月24日首次會勘時，就立即報案甚至多次向市府陳情，卻感受不到積極處理態度，有承辦人回應「不管你陳情到哪裡，最後還是回到我身上」，讓人質疑整體行政效率與執法決心，環保局表示，案發後即派員稽查，初估現場遭回填約1萬立方米土方，換算約1.8萬噸，並發現張姓工程包商涉嫌未經許可提供土地堆置，及回填廢棄土方，已依法移送地檢署偵辦。

中檢表示，為追查真正幕後主使者，檢方已指揮警調密集傳喚土方業者、車隊司機超過50人，並比對金流、通聯紀錄、監視器畫面、清運聯單及報價單等證據，後續更針對涉案土地開發公司執行兩波搜索，扣得手機、電腦與相關文件，並聲押2名核心幹部，全案仍持續向上溯源，依法究責。

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