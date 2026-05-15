台中社宅工地悶燒14小時撲滅 附近烤鴨店再傳火警

烤鴨店排油煙管起火燃燒。（民眾提供）

台中市北屯區剛發生「新平好室」社宅工地悶燒超過14小時大火，濃煙瀰漫整個市區，不少居民心有餘悸，不料15日附近一間烤鴨店傳出火警，黑煙從店內不斷竄出，民眾趕緊通報，短短3天接連兩起火警，不少網友直呼：「最近到底怎麼了？」

台中市消防局15日傍晚接獲報案，北屯區經貿一路一間烤鴨店發生火災，立即派遣第八大隊及水湳分隊等5個單位，共出動15輛消防車、34名消防人員前往搶救，由副大隊長林文榮擔任現場指揮官。

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消防人員於17時52分抵達時，發現店面外已有明顯黑煙竄出，確認起火點位於1樓廚房，為排油煙管起火燃燒，所幸火勢並未迅速擴大，消防人員迅速布線灌救，並在17時58分控制火勢，隨即撲滅，整起火警無人受傷，據了解，現場為2層樓鐵皮建物，燃燒面積約3平方公尺，起火原因待火調釐清。

而就在兩天前，距離不遠的「新平好室」社宅工地才因地下2樓塑膠模板起火，火勢悶燒逾14小時才完全撲滅，導致地下支撐柱變形、車道崩塌，甚至一度因核心區域溫度破千度，消防人員不敢貿然深入。

如今烤鴨店再度失火，也讓地方居民議論紛紛，不少人在網路社群留言表示，「三天兩起火警太誇張」、「北屯最近是不是犯火煞」、「是不是火瘟來了，看了真的會怕」。

天花板與管線已明顯燒黑，現場瀰漫濃厚焦味。（民眾提供）

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