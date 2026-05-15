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    首頁 > 社會

    彰師大周邊死亡車禍學生提4訴求 林世賢回應了

    2026/05/15 19:28 記者劉曉欣／彰化報導
    彰師大進德校區今年打造第一條行人步道，爭取師生與店家、民眾的共好三贏。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰師大進德校區今年打造第一條行人步道，爭取師生與店家、民眾的共好三贏。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化師範大學周邊道路日前發生死亡車禍，引發彰師大與彰師大附工學生共同發聲，要求建立校園的安全交通路網。對此，彰化市長林世賢表示，這起意外是因為工地對管制工程車便宜行事，所造成的遺憾。市公所今年已在彰師大進德校區打造第1條人行步道，未來將會持續努力。

    針對彰師大外圍的進德路2巷與學士街口，在日前發生老婦走路卻遭曳引車撞上身亡的意外，彰師大學生會行政中心、彰師大學生會學生議會，以及彰師大附工學生會等3個單位，共同發出聲明，認為校園周邊道路，長期存在人車爭道、人行空間不足、視距死角及大型車通行風險等問題，校園周邊道路交通安全不能再等了。

    學生團體指出，希望公部門不只是打造一條人行步道，應有全盤的規劃，包括事故熱點、違停熱點與大型車輛禁止進入巷弄，應該全盤的檢討與改善對策，並建立明確改善時程。

    林世賢指出，對於死亡車禍深表遺憾，市公所長期在學校周邊打造人行步道，彰師大寶山校區有人行步道，進德校區也完成第1條友善步道，每條人行步道都要與地方溝通再溝通，只要取得共識與同意，就會加速進行。希望讓彰師大第1條行人步道打造後，讓店家、師生與民眾都能接受與習慣，再來擴大推行。

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