高雄爆醫師手術室違法錄影？衛生局稽查要求撤一監視器 維馨：不實指控

維馨乳房外科醫院澄清不實指控。（擷取自院方網站）

昨日民眾在網路社群爆料，指高雄維馨乳房外科醫院某位醫師，涉嫌在手術房違法側錄，甚至在女病患進行超音波檢查時違法錄影，民眾向衛生局檢舉，衛生局表示目前查無證據，不過發現醫院乳房攝影室設有監視器有攝錄隱私之嫌，已要求撤除，並移請檢警進一步調查。

民眾發文指出，近期曾在高雄市左營區某間外科醫院進行過手術，或做過私密部位超音波檢查，務必高度警戒，指該院某位主治醫師，涉嫌在手術房內違法側錄，甚至在女病患進行超音波檢查時違法錄影，嚴重洩漏女性病患的私密個資，並要病患與他聯絡。 ​

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高雄市衛生局指出，經派員現場實地勘查，該院手術室雖未發現監視設備，但依據衛福部「高度隱私」之原則，乳房攝影室應屬高度隱私空間，設有監視器且未經病患同意即攝錄隱私部位。為維護民眾就醫隱私安全，已責請醫院立即撤除，並將全案移請檢警單位進一步釐清偵辦。

維馨乳房外科醫院今（15）日在官網發聲明指網路發文為不實指控，強調衛生局已前往醫院稽查，於整棟所有空間進行專業針孔攝影及錄影設備偵測，均無任何違法，並已委任律師，依法追究。

遭影射的乳房外科醫師巫承哲也發文澄清，他曾因在衛教影片中拍攝超音波畫面時，不慎使畫面中患者之英文音譯姓名及病歷號碼可供辨識，涉及個人資料保護疏失，已被依醫師法裁處，並對於個資保護疏失深自檢討反省。

近日卻遭一名黃姓人士針對他過往衛教內容，散布嚴重失實之指控，更惡意將行政個資疏失渲染為「偷拍、側錄患者身體」等不實情節。巫承哲說，該人士與前任職院所有勞資糾紛，訴訟途徑受挫後，刻意借助近期社會高度關注醫療院所偷拍事件，扭曲行政裁處內容、混淆視聽。相關言論已嚴重損害他的名譽與專業形象，已委請律師蒐證，將依法提起民事及刑事告訴。

高雄市衛生局人員前往維馨乳房外科醫院調查，偵測是否有針孔。（擷取自院方網站）

高雄市衛生局人員前往維馨乳房外科醫院調查，偵測是否有針孔。（擷取自院方網站）

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