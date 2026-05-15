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    首頁 > 社會

    從校園走進監所！退休老師助更生人重拾人生 感性談實務經驗

    2026/05/15 18:35 記者翁靖祐／台北報導
    台灣更生保護會辦理「115年度更生輔導員分區座談會」，特邀「十大傑出更生輔導員」胡純寬分享經驗。（記者翁靖祐翻攝）

    台灣更生保護會辦理「115年度更生輔導員分區座談會」，特邀「十大傑出更生輔導員」胡純寬分享經驗。（記者翁靖祐翻攝）

    財團法人台灣更生保護會士林分會今天（15日）辦理「115年度更生輔導員分區座談會」，並辦理「更生保護文物展—溫柔的更生保護軌跡」展，特別邀請榮獲「十大傑出更生輔導員」的胡純寬，以「在陰影中找光」為主題，分享陪伴更生朋友走過人生低谷的過程。

    胡純寬從教職退休後，就投入更生保護工作行列，從面對單純的學生到面對複雜多變的更生人，如此差異的輔導過程中，理解並鼓勵更生人勇敢面對社會的標籤化，讓更生人了解雖然復歸社會是一條漫漫長路，但經由更輔員的長期關懷陪伴，讓更生人知道產生改變力量的關鍵不只是「幫助」，而是讓他重新感受到自己仍有價值、仍能被接納、仍有重新開始的可能。

    胡純寬老師從入監個別輔導、出監後的追蹤訪視，到工作的陪伴、家庭關係的修復等，幾乎參與了更生人復歸社會的每個時刻，她今日分享「最重要的輔導是幫助他重新建立『正常生活感』，規律的作息、人際關係、責任感；讓他重新感受到『自己不是被放棄的人』，陪伴不是替他的人生負責，而是在他願意努力時，有人同行，願意同理、接住及相信他」。

    士林分會說，分區座談會特別安排更生輔導員參訪「更生保護文物展─溫柔的更生保護軌跡」，深入了解更生保護制度發展歷程與服務成果外，也透過十大傑出更生輔導員的生命分享與經驗傳承，深化志工對更生保護理念的認同與使命感。

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