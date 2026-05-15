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    首頁 > 社會

    悚！台中媽開車左轉騎士噴飛 機車直衝超商撞破落地窗

    2026/05/15 18:38 記者許國楨／台中報導
    謝男機車直接衝撞路旁超商的落地窗。（民眾提供）

    謝男機車直接衝撞路旁超商的落地窗。（民眾提供）

    台中市西屯區15日下午發生驚悚車禍，一輛直行機車行經福星北路、漢翔路口時，與準備左轉的轎車發生碰撞，23歲謝姓騎士當場連人帶車噴飛，機車則往前滑行，撞破路口超商大片落地窗，玻璃碎裂四散，所幸騎士送醫後無生命危險。

    事故發生在下午1時56分，41歲廖姓女子駕駛轎車，沿福星北路內側車道行駛，準備左轉進入漢翔路，同一時間，謝男騎機車沿福星北路直行往福星北三街方向前進，雙方在路口瞬間發生猛烈碰撞。

    因撞擊力道猛烈，轎車左前車頭當場凹陷毀損，保險桿脫落，零件散落路面，謝男則被撞得整個人騰空摔飛，機車更失控一路往前滑行，直接衝撞上路旁超商的落地窗，當場撞出一個大洞，玻璃碎片灑滿騎樓，現場民眾全都嚇壞。

    廖女驚魂未定表示，因為明天就是國中會考，特地請假幫孩子先去看考場，沒想到返家途中竟發生車禍，嚇得她立刻衝下車查看騎士傷勢，不斷關心對方狀況，而謝男雖然四肢多處擦挫傷，但意識清楚，還反過來安慰對方「沒事沒事，還好有戴安全帽」，隨後被送醫治療，幸無生命危險。

    警方到場後實施酒測，確認雙方皆無酒駕情形，初步研判，疑為左轉車未禮讓直行車釀禍，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步鑑定釐清。

    轎車左前車頭凹陷。（民眾提供）

    轎車左前車頭凹陷。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

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