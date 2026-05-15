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    首頁 > 社會

    老情人重逢曖昧開撩 「做瘋狂的事」對話沒刪…人夫遺物成偷吃鐵證

    2026/05/15 17:47 記者許國楨／台中報導
    台中地院判簡女應給付邱妻25萬元。（資料照）

    台中地院判簡女應給付邱妻25萬元。（資料照）

    台中邱姓人夫與妻子結婚超過30年，2021年間突在臉書尋回年輕時交往過的簡姓前女友，兩人從「老情人」敘舊聊到「要不要做瘋狂的事」，還相約見面、出遊、住宿，後來邱病逝，妻子發現手機曖昧對話才驚覺老公生前偷情史提告，台中地院近日以簡侵害配偶權，判應給付邱妻25萬元，可上訴。

    經查，簡女一開場就先問「我們是老情人嗎？」接著感嘆「唉！我曾經是你的最愛」，試圖喚醒當年戀愛記憶，更直接丟出一句：「老情人相見，應該是要做瘋狂的事吧！」邱男秒懂其中含義，笑回「哈哈！妳這是誘惑我喔！」還補上一句：「我也是大叔呀！做做瘋狂的事…也是不錯的！」

    雙方不只嘴上熱絡，簡女還傳送僅穿內衣照片問對方「你有偷偷親照片嗎？」、「你愛我嗎？」邱男也毫不避回覆「當然愛呀！」，甚至聊到「男歡女愛」、「任你宰割」、「被你生吞活剝」等內容，更關鍵的是，兩人不只停留在LINE情話，還多次相約見面、出遊，甚至有2天1夜旅行及飯店住宿紀錄。

    簡女雖辯稱不知道邱男仍有婚姻，還說對方自稱已離婚，但法官直接打臉，因為她早在對話中就曾提到「老婆睡在旁邊」等語，顯示她根本清楚對方已婚，直到前年邱男病逝，妻子整理邱男手機等遺物時，意外翻出這段不倫憤而提告求償80萬元，台中地院審理後認為，簡女明知對方有配偶，仍逾越一般男女正常交往界線，顯已侵害邱妻配偶權，審酌雙方職業收入財產等情狀，判簡應給付邱妻25萬元。

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