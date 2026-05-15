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    首頁 > 社會

    拍打美容師屁股1下 苗栗男客說溜「這句話」性騷判刑

    2026/05/15 17:47 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院依犯性騷擾罪，判林男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。（資料照）

    苗栗地方法院依犯性騷擾罪，判林男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。（資料照）

    苗栗縣林姓男子到SPA養生館消費，趁美容師替他按摩時，伸手拍打女子臀部。女子報警提告性騷擾，林男辯稱不小心，但苗栗地院法官調查，林男離去前還跟養生館負責人說「開玩笑打了一下屁股」，因此認定林男是故意，判處3個月徒刑，得易科罰金。

    判決指出，林男於去年4月4日下午2點許，前往苗栗縣頭份市一家SPA養生館消費，由被害女子為他服務。林男趁女子為他按摩而不及抗拒之際，伸手拍打女子臀部1下。

    女子深感受辱，隨即向養生館負責人反映，將林男請出，報警提告性騷擾，並指控按摩過程中，林男還要她用手撈其睪丸、「不然來抱一下」。

    林男則矢口否認犯行，辯稱他去按摩按到睡著，那時很熱，醒來時，不小心碰到女子，沒有刻意要去碰觸對方，沒有意圖要騷擾她等語。

    不過，法官認為林男若真是不小心碰觸，理應對意外表達歉意，但林男於離去前卻以輕佻心態向養生館負責人說「開玩笑打了一下屁股」，認定林男是故意，依犯性騷擾罪，判處林男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

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