台南水萍塭公園鐮刀怪客 隨機割頸判刑1年

台南水萍塭公園現鐮刀怪客，洪男持鐮刀隨機割頸，又恐嚇路人，所幸未釀悲劇，犯後他瞎扯斷片求減刑，但法官認為他有行為能力，拒絕減刑，合併判1年。（資料照）

台南水萍塭公園現「鐮刀怪客」隨機割頸！洪姓男子見民眾遛狗，竟持鐮刀劃傷對方，兩天後又拿水果刀架脖恐嚇遊客。洪男辯稱斷片求減刑，台南地方法院以精神鑑定，認定他意識清楚，依傷害等罪判刑1年。

​去年8月，水萍塭公園才剛優化完工不久，在犯案當天凌晨，洪男在公園盯上遛狗的朱姓男子，竟一手勒脖，另一手揮鐮刀劃破其頸部，致朱男受撕裂傷。過了兩天，洪男趁著晚間看到葉姓男子聊天，竟上前架住葉男脖子，拿水果刀抵頸恐嚇。葉男掙脫後洪男仍進逼。

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​洪男落網後企圖以酒醉斷片爭取減刑。精神鑑定報告指出，洪男受測時坦承「知道打人會坐牢，但生氣沒想那麼多」，法官因此認定他明知行為違法還去犯案。此外，洪男案發時無幻覺等症狀，不僅懂得為自己開脫，也深知如何避免被捕。

​對於犯罪事實，洪男推稱忘記，也堅決否認帶刀，並聲稱是被害者吵到他睡覺。法官根據醫療團隊的評估，認定洪男具備選擇替代行為的能力，辨識與控制能力未顯著下降，因此沒有減輕處罰。

​法官調查，洪男之前曾因恐嚇案入獄，去年6月剛出獄，不到兩月又帶刀隨機攻擊，依法以累犯加重處罰，台南地院考慮他影響公眾安全危害很大，依傷害、恐嚇罪合併判處1年徒刑，全案可上訴。

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