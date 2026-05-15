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    不滿考績被打「乙」！新北警狀告分局 法院判撤銷原處分原因曝

    2026/05/15 17:40 記者翁靖祐／台北報導
    原先在海巡署服務的林姓警員，錄取114年警佐班45期時，被同仁PO至臉書「新莊警好讚」。（記者翁靖祐翻攝）

    原先在海巡署服務的林姓警員，錄取114年警佐班45期時，被同仁PO至臉書「新莊警好讚」。（記者翁靖祐翻攝）

    新北市政府警察局新莊分局林姓警員，不服112年度考績被評為乙等，提起行政訴訟。台北高等行政法院審理發現，新莊分局考績委員會在評定時，竟未依規定審閱記載其整年表現的「平時成績考核紀錄表」，僅憑不完全的資訊即作成決議，程序有明顯瑕疵，判決撤銷原考績處分。

    林姓警員具有中央警察大學碩士學歷，原為海巡署偵防分署偵查員，2023年10月至新莊分局丹鳳派出所服務，因為不服新莊分局將其112年終考績列為乙等，提起行政訴訟。

    林員主張，他在海巡署任職期間（同年1至8月）的平時考核皆為最優異的「A」，且轉任後全年累積嘉獎11次，無任何懲處。他控訴，新莊分局評定考績時，完全沒檢視他過去的優異事蹟，僅憑他在分局2個月的實務訓練表現就給予乙等，並不合理，希望能撤銷原處分。

    新莊分局辯稱，林員在分局期間正值實務訓練，未承擔管區事務、偵辦刑案等繁重業務，工作壓力與同仁有落差；且雖然他有11次嘉獎，但在單位內仍屬「敬陪末座」，考量整體績效後才核定乙等。

    法官審理過程發現，新莊分局考績委員會開會時，委員僅拿到「評分清冊」，至於法律規定必須參考、具體記載受考人各季考核狀況及具體事蹟的「平時成績考核紀錄表」，根本沒有交給委員審閱。

    法官認定，根據《公務人員考績法》等規定，年終考績應以平時考核為依據，考績會必須審閱相關資料後核議，然而新莊分局考績會卻在資訊不完全的情況下進行評分，程序明顯違法，因此判決林員勝訴，撤銷原考績處分。可上訴。

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