聽成謾罵?他勸戴耳機騎士別抽菸 2男高雄街頭揮拳代價曝光

林男（紅圈處左）規勸郭男騎車不要抽菸，以免影響他人，竟引發爭執。（民眾提供）

高雄市中山、凱旋路口14日發生2名騎士當街鬥毆事件，起因竟是林姓男子規勸郭男騎車不要抽菸，郭男戴著耳機以為林幹譙他，從口角上演全武行，雙雙掛彩。林、郭雖不願追究彼此，但除了皮肉之痛，2人分別最高可處以5萬4千元罰鍰，一時衝動代價不輕。

前鎮分局前鎮街派出所14日下午1時30分獲報在中山、凱旋路口有民眾打架。員警到場時，2人仍是火氣爆表，警方喝斥再動粗就上銬。

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經了解，46歲林男當時載妻子跟在20歲郭男機車後方，見郭男騎車抽菸影響他人，故上前勸導，當時郭男戴著耳機以為林在幹譙他，雙方產生口角進而互毆，造成林男臉部擦挫傷，郭男臉部及左手肘擦挫傷，經119救護人員包紮後無大礙。

雙方均不提出傷害告訴，全案調查後，警方將雙方依違反社會秩序維護法「互相鬥毆」裁處，可處罰新臺幣18000元以下罰鍰。另針對雙方非遇突發狀況，於車道中暫停行為，將依違反道路交通管理處罰條例予以舉發，可處6000元以上36000元以下罰鍰。

林男（左一）與郭男（右二）當街上演全武行。（民眾提供）

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