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    徐錫祥代理檢察總長惹議 法務部長：法律並未明文限制代理期限

    2026/05/15 17:33 記者羅國嘉／台北報導
    法務部長鄭銘謙（右）表示，指定代理檢察總長是為保障人民訴訟權並依循往例，且法律並未明文限制代理期限。（記者方賓照攝）

    法務部長鄭銘謙（右）表示，指定代理檢察總長是為保障人民訴訟權並依循往例，且法律並未明文限制代理期限。（記者方賓照攝）

    總統賴清德日前提名檢察官徐錫祥為檢察總長遭立院否決，後續指定徐為「代理檢察總長」。對此，民眾黨立委許忠信今天立法院質詢表示，此舉恐架空立院人事同意權，形同「惡例」。法務部長鄭銘謙回應，指定代理是為保障人民訴訟權並依循往例，且法律並未明文限制代理期限。面對許忠信追問是否承諾3個月內重新提名、避免長期代理，卓榮泰強調，提名為總統職權，且法律規定的出缺態樣並不相同。

    許忠信指出，檢察總長對我們國家司法制度的重要性不可一日或缺，但他是獨任制，與NCC委員、公平會委員、其他委員以及考試院、監察院其他院裡、不是行政院體系的，不同在於檢察總長的「人事權」。如果經本院（立法院）否決，這個人還適合來代理檢察總長嗎？他會不會架空立法院的人事同意權？

    鄭銘謙表示，檢察總長人選未獲立法院同意，確實令人可惜，但目前代理檢察總長者，是以最高檢察署主任檢察官身分依法代理職務。此次代理檢察總長屬循例辦理，過去檢察總長出缺時，也曾有相同前例，例如2010年，時任檢察總長陳聰明辭職後，即由曾勇夫、林偕得兩位主任檢察官代理總長職務，期間法定職權均正常運作；2014年檢察總長出缺時，也由林偕得代理，期間提出50多件非常上訴，前後累計逾百件，其職權行使也獲最高法院肯定。當時代理人選也是由前總統馬英九指定，因此此次代理安排同樣是依循慣例辦理。

    許忠信隨即說，「這是惡例，要被推翻的權利，不能夠再繼續。」《法院組織法》第66條第4項規定，檢察總長若出缺不能視事，總統應於3個月內提名人選到立法院請求通過。該法條雖未明文禁止指定代理人，但也沒有明文同意，他從法理上請教，若沒經過立院同意，就可以長期代理嗎？

    鄭銘謙表示，目前徐才代理一個禮拜，而法院組織法是因故出缺或無法視事的情形，有沒有包括人事同意權沒通過的任滿結束，法律並無明文規定代理多久。他也希望大院能審核同意人事，並稱徐錫祥在檢察業界聲譽非常傑出。

    許忠信最後追問院長與部長，能否承諾徐錫祥代理期間大概要多久？能否承諾3個月內提名？總統要3個月內提名，結果代理超過3個月合理嗎？卓榮泰回應，總長人選的提出是總統職權，且法律規定的態樣是不一樣的。

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