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    竹市也傳醫美診所涉偷拍 議員施乃如批高虹安市府還要睡多久？

    2026/05/15 17:54 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市也傳醫美診所涉偷拍，市議員施乃如批高虹安市府還要睡多久？（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市也傳醫美診所涉偷拍，市議員施乃如批高虹安市府還要睡多久？（資料照，記者洪美秀攝）

    近期各縣市驚傳醫美診所偷拍事件，其中新竹市也有4家醫美診所涉偷拍，負責人遭檢警搜查並以100萬元交保，對於新竹市醫美診所隱私防護，市議員施乃如批高虹安市府還要睡多久？她說，醫美診所偷拍案爆發延燒多日，新竹市才喊要組專案行政稽查，檢察官都已上門查案了，市府稽查卻慢半拍，新竹市號稱科技城，行政效能卻淪為二等公民。

    她也痛批市府行政效能嚴重失職，包括應變無方，偷拍事件延燒至今仍無有效措施，連一份基礎安全指引都沒有，且出現法源真空狀態，訂法條就沒「尚方寶劍」，讓基層稽查淪為虛招，只能做行政查處及消費者退費爭議協助，卻無任何處罰與把關的法條。她主張應比照效法台北訂定《反針孔管理辦法》，市府別再亡羊補牢。同時要零容忍執法，建立嚴格監督機制，落實數位性暴力零容忍。

    她認為，隱私安全不該有空窗期，她會在議會強力監督，要求市府拿出應有的行政魄力。保障所有民眾權益與隱私權。

    市府表示，已由衛生局、警察局和消保官組專案小組展開行政查處，12日起已針對轄內25家醫美診所進行稽查，了解各診所是否有私裝針孔攝錄器材，同時配合檢方相關偵辦。

    新竹市也傳醫美診所涉偷拍，市議員施乃如批高虹安市府還要睡多久？（擷取自施乃如臉書貼文）

    新竹市也傳醫美診所涉偷拍，市議員施乃如批高虹安市府還要睡多久？（擷取自施乃如臉書貼文）

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