愛爾麗再發聲明致歉 承諾6項具體作為

位在台南的愛爾麗集團總部。（記者吳俊鋒攝）

捲入針孔偷拍疑雲的愛爾麗醫美集團，位在台南的集團總部今天（15日）再度發布聲明，向會員、消費者，還有關心的社會大眾致歉，並針對爭議事件，承諾6項具體作為，包含1億元信託基金，公開透明運作，以及退費保證等。

愛爾麗集團的聲明中，先向各界致上最深、最誠摯的歉意，且承諾誠實面對、絕不規避，將全力配合檢警調，提供一切所需資料，對於各地衛生主管機關所做成的行政處分，都尊重並接受，並依規定於停業期間持續處理會員退費，以及權益保障事宜。

請繼續往下閱讀...

對於爭議事件也提出6項具體作為，自即日起執行，並接受社會大眾與主管機關的監督：

1.委任獨立第三方，進行全台設備總清查；愛爾麗醫美集團將委任獨立的資安專業機構與律師團隊，組成第三方稽核小組，對全台所有分店（含已結束營業據點）的監視與錄影設備進行全面清查，清查結果將對外公開。

2.全面配合司法，絕不滅證、絕不規避；愛爾麗醫美集團已要求所有同仁完整保全各項紀錄，不得刪除、變更任何資料，並全力協助檢警還原及調查。

3.退費「五項保證」，停業不中斷會員權益；對於已簽約尚未使用之課程，所有會員退費一律不綁定和解或保密協議，不以分期或銀行作業為由拖延，贈品與課程逐案合理核算，停業期間退費作業絕不中斷；並會定期與會員公布作業流程。

4.會員保障信託基金，公開透明運作；愛爾麗醫美集團已提撥新台幣1億元成立會員保障信託基金，由專業律師與會計部共同監督，將定期公布信託專戶現況與退費執行進度，並開放媒體查證，必要時持續增加提撥金額。

5.成立會員善後服務中心，單一窗口協助；愛爾麗醫美集團將設立專責的會員善後服務中心，提供單一服務窗口、專屬聯絡管道與心理支持資源轉介，協助受影響的會員處理退費、諮詢與後續相關事宜。

6.從制度根本改革，重建醫療隱私管理；愛爾麗醫美集團將全面檢討內部管理制度，建立醫療隱私保護的常態稽核機制，並就錄影設備之裝設、告知、保存與銷毀訂定明確規範，接受主管機關與外部專家檢驗。

愛爾麗強調，並非試圖以這份聲明換取原諒，深知必須靠未來的實際革新與具體行為慢慢彌補消費者的信任，將以最謙卑、最負責的態度面對司法、面對每一位受到傷害的當事人，會記住教訓，並以最深的反省態度接受最終司法結果。

愛爾麗集團再度發布聲明，公開致歉，並提出具體作為。（愛爾麗提供）

愛爾麗集團再度發布聲明，公開致歉，並提出具體作為。（愛爾麗提供）

愛爾麗集團再度發布聲明，公開致歉，並提出具體作為。（愛爾麗提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法