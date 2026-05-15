分手崩潰！男傳女友裸照嗆「睡覺小心被強姦」下場曝光

彰化黃姓男子曾偷拍女友裸照，後來女方提分手，黃男確傳裸照威脅。彰化地院審理，依未經同意攝錄性影像罪判4月徒刑，另依恐嚇危害安全罪判拘役50日。示意圖（資料照）

彰化縣黃姓男子與洪姓女子交往期間，曾趁女友躺在床上時偷拍對方裸露照片，後來兩人感情生變，跨年後女方提出分手，黃男情緒失控，竟傳送裸照並嗆聲「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」、「妳保佑在家睡覺不會被強姦」等語恐嚇，讓洪女心生畏懼報警提告。彰化地院審理後，依未經同意攝錄性影像罪判黃男4月徒刑，另依恐嚇危害安全罪判拘役50日，均得易科罰金。

判決書指出，黃男自2024年7月起與洪女交往，兩人同住彰化市租屋處。交往期間某日，黃男趁洪女躺在床上、未穿褲子時，以相機偷拍裸露照片。

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兩人交往一陣子，感情漸漸失溫，2025年元旦一早，洪女提出分手後，黃男竟將偷拍照片傳給對方，並接連傳送「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」、「家裡鑰匙我也有，妳保佑在家睡覺不會被強姦」等訊息，企圖恐嚇洪女。

彰化地院審理時，黃男坦承犯行。法官認為，黃男原與被害人具有親密交往關係，卻未尊重對方身體與隱私權，還因感情糾紛以裸照及言語威脅對方，造成被害人精神上極大恐懼與痛苦，行為實不可取。

法官審酌，黃男為國中畢業，目前擔任聯結車司機，月收入約4至5萬元，未婚且無扶養對象，犯後坦承犯行，最終依未經同意攝錄他人性影像罪判處4月徒刑，得易科罰金；另依恐嚇危害安全罪判拘役50日，全案仍可上訴。

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