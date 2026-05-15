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    首頁 > 社會

    遲緩女童出生就有毒癮 跨海收養尋得避風港

    2026/05/15 20:23 記者王捷／台南報導
    未滿7歲女童因父母入監，一出生就有毒癮且發展遲緩。台南地院為確保其最佳利益，裁准美籍夫妻跨國收養，助失依兒尋得避風港。（記者王捷攝）

    未滿7歲女童因父母入監，一出生就有毒癮且發展遲緩。台南地院為確保其最佳利益，裁准美籍夫妻跨國收養，助失依兒尋得避風港。（記者王捷攝）

    未滿7歲的女童，父母都因吸毒入監，她發展遲緩，還有毒癮戒斷症狀，在社福團體幫忙下，找到一對美國夫妻，台南地方法院為確保女童最佳利益裁定收養，幫女童找到避風港。

    ​女童的生父母在她出生不久，就因毒品案入監，女童安置在寄養家庭，兩個月大時毛髮就驗出毒品反應，還有戒斷症狀。因生父母雙雙服刑且家中尚有幼子，沒有親屬願意撫養她，原生家庭功能嚴重不足。法院裁定停止生父母親權，交由高雄市社會局監護。

    ​但是，女童因發展遲緩，且生父母都有吸毒史，在國內很難找到適合的收養人，為確保未成年人最佳利益，社會局委託善牧基金會進行跨國媒合，最後找到在美國加州的美國夫妻，妻子也有台裔身分，兩人婚姻與財務穩定、無負債，擁有親友強大支持，已準備好承擔親職。

    ​訪視報告指出，美籍丈夫與妻子他們對養育的觀念很充足，有撫育出養兒童經驗，還有協助幼兒早療的資源。妻子的台裔身分，能為女童未來的語言與文化認同提供銜接，夫妻居住的社區也有多元文化，符合收養準則。法院認定該夫妻可以提供安全成長環境，能勝任照顧教育職責。

    ​法官審酌客觀條件，認此案符合被收養人最佳利益，藉由社福與司法機制協助失依兒重建家庭，裁定認可收養聲請。

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