為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    生日趴喋血！移工狠捅同鄉肚破腸流 漏夜逃百里被捕下場曝

    2026/05/15 17:31 記者許國楨／台中報導
    高姓移工（左）在霧峰區酒後刺傷陳姓同鄉腹部後逃逸。（翻攝資料照）

    高姓移工（左）在霧峰區酒後刺傷陳姓同鄉腹部後逃逸。（翻攝資料照）

    28歲越南籍高姓移工受邀到台中霧峰參加同鄉生日聚會，酒後與陳姓男子發生爭執，竟持水果刀猛刺，陳男肚破腸流、全身多處穿刺傷，所幸緊急送醫搶救後撿回一命。高男行凶後連夜逃往桃園，仍被警方循線逮捕，檢方近日偵結，依重傷害未遂罪起訴。

    這起案件發生在去8月24日凌晨，高男受黎姓友人邀請，到霧峰住處參加生日派對，多名越南移工飲酒聊天，高男與28歲陳爆發口角，雙方一度離開現場，原以為衝突告一段落，沒想到不久後再度碰面，釀成血案。

    經查，高男想到先前爭執，心生不滿，持水果刀找陳男理論，朝對方腹部、左腋下及上背等處連刺多刀，陳男血流如注，臟器外露，友人趕緊報警並協助送醫急救。

    高男將凶刀丟棄附近田地，返回工寮匆忙收拾行李，搭友人車輛一路北逃。

    警方獲報成立專案小組，過濾監視器追查車輛行蹤，當晚在桃園市新屋區一處騎樓下將高男拘提到案。警方事後也尋獲凶刀，經鑑定，刀上血跡與陳男DNA相符。

    雙方事後已在偵查中達成和解，陳男也撤回告訴，但院方指出，陳男若未及時接受手術，恐因大量腹腔出血休克死亡，檢方認定高男犯行重大，近日偵結，依重傷害未遂罪嫌起訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播