生日趴喋血！移工狠捅同鄉肚破腸流 漏夜逃百里被捕下場曝

高姓移工（左）在霧峰區酒後刺傷陳姓同鄉腹部後逃逸。（翻攝資料照）

28歲越南籍高姓移工受邀到台中霧峰參加同鄉生日聚會，酒後與陳姓男子發生爭執，竟持水果刀猛刺，陳男肚破腸流、全身多處穿刺傷，所幸緊急送醫搶救後撿回一命。高男行凶後連夜逃往桃園，仍被警方循線逮捕，檢方近日偵結，依重傷害未遂罪起訴。

這起案件發生在去8月24日凌晨，高男受黎姓友人邀請，到霧峰住處參加生日派對，多名越南移工飲酒聊天，高男與28歲陳爆發口角，雙方一度離開現場，原以為衝突告一段落，沒想到不久後再度碰面，釀成血案。

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經查，高男想到先前爭執，心生不滿，持水果刀找陳男理論，朝對方腹部、左腋下及上背等處連刺多刀，陳男血流如注，臟器外露，友人趕緊報警並協助送醫急救。

高男將凶刀丟棄附近田地，返回工寮匆忙收拾行李，搭友人車輛一路北逃。

警方獲報成立專案小組，過濾監視器追查車輛行蹤，當晚在桃園市新屋區一處騎樓下將高男拘提到案。警方事後也尋獲凶刀，經鑑定，刀上血跡與陳男DNA相符。

雙方事後已在偵查中達成和解，陳男也撤回告訴，但院方指出，陳男若未及時接受手術，恐因大量腹腔出血休克死亡，檢方認定高男犯行重大，近日偵結，依重傷害未遂罪嫌起訴。

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