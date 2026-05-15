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    擎天崗野戰構成「公然猥褻罪」？ 律師這樣說

    2026/05/15 17:22 記者張文川／台北報導
    今晨有對情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面在網路瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

    今晨有對情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面在網路瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

    一對年輕男女昨天深夜在陽明山擎天崗草原的木桌上激情演出「活春宮」，過程全被陽明山國家公園管理處設置的收音監視器直播放送出去，引發熱烈討論，據悉，事件男主角初步供稱以為當時黑燈瞎火、四下無人，不會有人看見，且不知道正對著直播鏡頭，北市警方獲報此案後擬依刑法「公然猥褻罪」偵辦。

    對此，律師林振煌表示，是否構成刑法妨害風化罪章之「公然猥褻罪」，與有沒有監視器無關，而是與「被外人看見的機會、可能性」有關，2人在公共場域做出猥褻行為，本來就能預見被不特定人看見的可能性，即有「不確定故意」（間接故意），成立公然猥褻罪被起訴的可能性很高。

    刑法第234條公然猥褻罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻行為」，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。「猥褻行為」的定義是，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥、反感或厭惡感的行為；「公然」是指「在使不特定多數人得以共見共聞的處所為之」。

    林振煌指出，公然猥褻罪早在監視器普遍化之前就已立法，男女主角是否知道有監視器在拍攝，並非成立本罪的重點，而是地點是不是公共場所、或不特定人得以見聞的場所，擎天崗草坪夜間並未管制人員進入，自屬公共場合，外人隨時可能進入而目擊其行為，成立公然要件。

    至於供人觀覽的意圖，林振煌表示，並非只取決於男女主角「主觀上的期待」，2人辯稱燈光昏暗、不知有監視器，沒有期待被外人觀覽，沒有直接故意，但他們明知該場地是開放的公共場域，仍執意公然為之，可以預見可能會有被其他遊客、人員看見的機會，則其心態上即有「就算被看見也無所謂」的間接故意（不確定故意），仍成立「意圖供人觀覽」要件，構成公然猥褻罪。

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