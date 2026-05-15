愛爾麗2分店嚴重侵害隱私！勒令停業半年 北市大安店涉違規收費罰鍰25萬

近日醫美界偷拍風暴持續延燒，愛爾麗、光澤診所、聖宜診所先後捲入偷拍爭議。（翻攝自Threads）

台北市爆發醫美針孔偷拍事件，台北市長蔣萬安今（15）日上午宣布愛爾麗2間分店停業6個月，開罰125萬，不過遭外界質疑反應慢半拍。下午衛生局說明，愛爾麗診所大安店、南京店已違反《醫療法》，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高新台幣50萬元罰鍰外，並責令該2家診所即日起停業6個月，此外大安店還被查出違反收費標準、擅立收費項目，處以罰鍰25萬元。

衛生局表示，在5月8日率先全國針對醫美診所、瘦身美容業進行跨局處聯合稽查，並持續積極與新北地檢署合作，透過目前查扣的影像資料確認該集團位於台北市「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」嚴重侵害病人隱私，衛生局總計裁罰125萬即刻勒令停業6個月。

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衛生局表示，該機構已違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高新臺幣50萬元罰鍰外，並責令該2家診所即日起停業6個月。

另衛生局在「愛爾麗診所（大安店）」現場行政調查時，亦查有該診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，再依《醫療法》第103條規定處以「愛爾麗診所（大安店）」該條最高罰鍰25萬元。

衛生局強調，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，除積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。

民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源，陪伴民眾安心度過困難時刻。

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