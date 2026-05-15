醫美診所偷拍爭議延燒！愛爾麗忠孝店退費竟要求簽療程錄影同意書

根據台北市法務局統計，從5月1日至15日上午11時止，共接獲128件醫美診所消費爭議相關申訴，包含愛爾麗診所108件、聖宜診所12件、光澤診所8件。（北市法務局提供）

北市近期多間醫美診所爆發疑似系統性針孔偷拍事件。台北市府成立消費爭議處理專案小組並稽查涉案診所，若查獲缺失將要求業者立即改善。根據台北市法務局統計，從5月1日至15日上午11時止，共接獲128件相關申訴，包含愛爾麗診所108件、聖宜診所12件、光澤診所8件。此外，消保官本週進行無預警稽查診所退費，發現聖宜診所台北忠孝店、愛爾麗診所忠孝店狀況有疑義。

法務局表示，針對偷拍事件成立消費爭議處理專案小組，由主任消保官林傳健親赴北市涉案診所進行稽查，督促業者妥善辦理退費；針對查有缺失，要求立即調整改善。法務局已把專案法律諮詢民眾常見問題，彙整於消保網「醫美診所涉偷拍事件消費爭議問答集」供民眾查詢。

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法務局也指出，14日已正式行文消費者文教基金會評估提起團體訴訟，同時行文行政院消保處與衛福部，建請增修美容與瘦身美容定型化契約相關規範，強制錄音錄影設備不得隱蔽，且必須白紙黑字載明個資法第8條所規定事前應充分告知之事項。

主任消保官林傳健無預警稽查後發現，聖宜診所台北忠孝店的「體驗課」收費定位具有爭議，無法明確定性其是否屬購買療程後的「免費贈品」。林傳健舉例，業者推銷常以1099 元之「體驗課」名義吸引消費者，並宣稱若體驗後立即購買12堂總價 29000 元的醫美課程，該堂體驗課即轉為贈送性質，不另收費，然而，當消費者後續申請解約退費時，業者卻又改口將該「體驗課」重新列入計算，要求從退款中扣除當初標榜贈與的 1099 元體驗費用，致消費者權益遭受不利影響。

林傳健指出，針對本事件業者若聲明「贈品不要求退款」，且購課時體驗課已標榜為免收費之贈送，除雙方另有約定外，退費時即不應將其列入扣款項目。倘業者於退費時先將 1099 元自總額中單獨扣除，再進行剩餘堂數比例換算，此舉等同將行銷包裝的「體驗成本」強行轉嫁由消費者負擔，導致退費金額顯低於按接受服務比例計算退費原則的結果。已當場要求台北忠孝店應回報集團總公司，確認體驗課性質與退費計算之統一作法，且應採有利於消費者之解釋。

愛爾麗診所忠孝店部分，林傳健查獲業者於消費者辦理「退費」程序時，竟要求消費者簽署載明為同意「療程期間」錄音錄影之同意書。愛爾麗現場人員雖表示，該份同意書是為了辦理退費作業程序而同意全程錄音錄影，而非用於「療程期間」；林傳健當場嚴正指正，文書記載之目的應與實際行為相符，業者不得以退費程序為由，要求消費者簽署不符合記載目的之文書，避免衍生後續爭議。

法務局強調，面對隱藏式未經告知的偷拍犯罪行為與不合理之退費陷阱，市府將持續緊盯業者改善進度，做市民最堅實的後盾。民眾若有個案爭議，請多利用行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴。

愛爾麗現場人員雖表示，該份同意書是為了辦理退費作業程序而同意全程錄音錄影，而非用於「療程期間」。（北市法務局提供）

台北市府消保官本週進行無預警稽查診所退費，發現聖宜診所台北忠孝店、愛爾麗診所忠孝店狀況有疑義。（北市法務局提供）

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