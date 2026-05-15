癡漢北捷電梯偷拍全身照 女當場抓包怒控性騷

50歲張姓男子涉對范女偷拍。（記者鄭景議翻攝）

42歲范姓女子今日上午搭乘捷運環狀線時，在景平站電梯內發現50歲張姓男子形跡詭異，竟將手機橫放胸前對準她偷拍。范女當場要抓住張男並報警，張男一度轉身逃竄，仍被范女與熱心站務、保全攔下。警方在張男手機已刪除相簿中翻出范女全身照，范女更驚見張男手機相簿有大量其他女性私密部位特寫，警方訊後將全案依性騷擾防治法法辦。

中和分局調查，這起糾紛發生在今日上午8時許。范女當時正準備搭乘電梯出站，發現站在左前側的張男行為異常，手機鏡頭始終對準她，直覺遭到偷拍。范女事後在網路社群發文表示，她在電梯內就要求查看相簿，張男卻裝死想躲，等到電梯門一開，范女大聲呼救並攔人，張男隨即往手扶梯方向狂奔，范女氣的直接抓緊其後背包不放。

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就在雙方激烈拉扯之際，一名女性站務員與身著背心的月台保全聞聲趕抵，協助將張男控制在現場。張男起初還矢口否認偷拍，甚至擺出一副無所謂的樣子，並主動交出手機供檢視。沒想到，員警到場後在手機已刪除的垃圾桶相簿中，尋獲范女在站內的全身影像。令范女更毛骨悚然的是，相簿內竟存有大量在捷運車廂、手扶梯偷拍的其他女性大腿、胸部及臀部特寫，顯見張男極可能是慣犯。

警方隨後將雙方帶回秀山派出所釐清案情。經初步檢視，張男的手機影像雖然並未拍到范女的隱私部位，但其行為已涉及違背他人意願之騷擾。范女向警方強調，張男到處蒐集女性身體照片的行為令人受不了，即便沒拍到私密處，也堅持要給予警惕，當場正式提出性騷擾申訴。

中和分局表示，員警已完成相關筆錄製作，並調閱監視器畫面還原經過。全案詢後依規定受理，並將相關卷宗轉請新北市政府社會局進行後續審議。

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