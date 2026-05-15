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    首頁 > 社會

    擎天崗野戰全放送！誰會半夜看風景區直播？網友給答案

    2026/05/15 16:38 即時新聞／綜合報導
    凌晨有情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面也在網路引發瘋傳。（擷取自YouTube，本影像已經馬賽克處理）

    凌晨有情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面也在網路引發瘋傳。（擷取自YouTube，本影像已經馬賽克處理）

    陽明山國家公園擎天崗的鏡頭君今（15日）凌晨錄下有情侶在野外激戰的畫面，無碼畫面在YouTube全程現場直播，畫面也被網友錄下在網上瘋傳。對此，就有網友提問，「發現的人也是很厲害，到底誰會半夜看擎天崗的直播啊？重點是還有43人」。也讓觀眾分享觀看直播原因。

    情侶忘情「連結」的影像曝光後，迅速被網友錄下並在各大社群平台瘋傳，也讓Threads和YouTube已展開海巡，不斷將性影像下架止血。不過，就有網友好奇，照理來說沒有人會看凌晨國家公園的直播，平常畫面也都是黑漆漆的一片，「發現的人也是很厲害，到底誰會半夜看擎天崗的直播啊？重點是還有43人」。

    對此，許多會看直播的網友紛紛解答，「即時影像拿來看天氣啊！結果就剛好看到」、「我之前都會掛在武嶺的實況上面」、「我沒事都去看世界各地鏡頭君欸」、「推薦南橫的監視器，天氣好的星空超美」、「台灣很多景點都即時影像，像是碧潭、三仙台、合歡山武嶺、101這邊都會有，拿來看天氣超級好用的」。

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