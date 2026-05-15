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    涉台南光電場900萬元金流疑雲 「白手套」朱更楠延長境管8月

    2026/05/15 15:59 記者蔡清華／高雄報導
    朱更楠（右）涉台南將軍光電場弊案，橋頭地院裁定延長境管8月。（資料照）

    朱更楠（右）涉台南將軍光電場弊案，橋頭地院裁定延長境管8月。（資料照）

    橋頭地檢署偵辦台南將軍光電場弊案，前台南市議長、現任台南市議員郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村等人遭起訴，清查金流發現鍾嘉村妻子曾將1500萬元，匯入「白手套」即岡山營造公司負責人朱更楠戶頭後，朱提領其中900萬元現金轉交郭信良，橋頭地院裁定6月3日起延長境管8月。

    台南將軍光電場弊案在去年4月間，檢調發動大規模搜索，偵訊後郭30萬元交保、鍾和朱各20萬元交保。據悉，郭信良等人應訊指稱，900萬元是借款，否認犯行，後來，檢調人員接獲檢舉，指將軍光電場案等處，遭人傾倒大量廢棄物，又在6月間，傳喚涉案的朱更楠到案說明後，聲請羈押禁見獲准。去年10月依違反貪污治罪條例和廢棄物清理法等罪，將郭信良、鍾嘉村、朱更楠和處理廢棄物李姓業者等4人提起公訴，移審地院裁定朱限制住居於其住居所，暨限制出境、出海8月。

    橋頭地院審理，被告朱更楠僅坦承部分犯行，考量本案尚在審理中，尚待審判程序對證人進行交互詰問及調查其他證據，為確保將來審判程序、日後可能之上訴審審判程序及刑罰執行程序之順利進行，被告仍存有勾串共犯、證人之高度誘因，裁定延長限制住居於其住居所，暨限制出境、出海8月。

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