密室逃脫女員工扮「吊死鬼」遭繩勒頸亡 家屬赴警局提告業者

吳女的哥哥與表姐於律師陪同下前往台北市警信義分局三張犁派出所對業者提告過失致死，並接受媒體採訪。（記者邱俊福翻攝）

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月10日發生意外，30歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」時，意外遭繩索勒住頸部窒息，經送醫搶救後，今天中午宣告不治；吳女的哥哥與表姐下午於律師陪同下，前往台北市警信義分局三張犁派出所將剛開始對業者提告的過失致重傷罪，改提告過失致死。

死者哥哥談及妹妹的意外身亡，神情凝重，表達兩個禮拜前，議員曾經也去密室逃脫受傷，為何沒有相關局處去做相對應的措施，如果早點有因應，或許就不會發生，而雙親目前也為此無法入睡、說話。死者表姐則說，工作安全很重要，這家公司都是聘僱20多歲年輕人，甚麼都不懂，不知危險，也沒有給他們正確的保障，負責人只有要求他們注意安全，為了省錢用真的道具，因此希望大家重視這件事情，不應該讓這種遺憾發生在工作上。

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警方調查，本月10日晚間7時許，當時該店內正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由吳姓女員工扮演上吊女鬼，對玩家進行驚嚇演出，沒想到玩家離開，另組項目的同事也結束後來找她聊天，才發現吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，緊急將她救下送醫搶救，中間空檔超過25分鐘。

警方經通知公司代表人38歲古男與值日幹部32歲黃男製作筆錄，他們稱公司均有安全作業規定，並提供相關安全訓練；警方現場勘察及調閱監視器，初步排除外力介入。今天中午，在台北醫學大學附設醫院搶救的吳女，宣告不治，目前警方已報請檢方相驗，進一步確認死因。

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