北港朝天宮董座子蔡晉財涉逼下跪施暴 警逮10共犯送辦

網傳蔡晉財涉嫌「強迫下跪」暴力案件，雲林縣警方偵辦，借提蔡外，陸續拘捕10名共犯。（擷圖自網路社群）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財因涉及前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐在住家遭毆案件，現被收押禁見中。該事件後網路流傳蔡晉財疑似涉及「強迫下跪」暴力案件，雲林縣警察局今（15）日發布新聞稿，指網路情蒐發現相關影像後組成專案小組偵辦，借提蔡嫌外，並陸續拘捕10名犯案到案，訊後依組織犯罪條例、妨害自由及傷害等罪嫌移送法辦。

80多歲曾蔡美佐5月7日凌晨4點多在北港大同路住家遭蔡晉財等30多名白衣人圍住，還上演全武行，曾蔡美佐與兒子等6人遭毆傷，幸無大礙，事件震驚全國，引起撻伐，網路社群也有人PO出蔡嫌逼人在聚會場所逼人下跪的畫面。

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雲林縣警察局與刑事局組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組根據照片中的人鎖定追查，該案發生在去年4月北港朝天宮迎媽祖活動期間，因藝閣遊行發生停車糾紛，被害人與人發生衝突，事後遭帶到蔡嫌等聚會場所，除遭脅迫下跪、毆打外，蔡還要被害人間互甩巴掌。

警方表示，被害人心生畏懼，事後不敢報案，直到日前相關影像在網路流傳，警方主動介入偵辦，借提蔡晉財外，其餘10名共犯均陸續拘捕到案，並在相關處所查扣鐵棍、監視器主機等證物。

網傳蔡晉財涉嫌「強迫下跪」暴力案件，雲林縣警方偵辦，借提蔡外，陸續拘捕10名共犯。（擷圖自網路社群）

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