鞋帶藏針孔！彰化偷拍男埋伏學區3年 檢方聲押獲准

偷拍男子將針孔（紅圈處）竟藏在球鞋黑色鞋帶間，從外觀幾乎難以辨識。（民眾提供）

彰化縣31歲楊姓男子涉嫌長期在南彰化某鄉鎮學區附近偷拍女學生裙底，一名國中女學生日前在超商內察覺對方異常貼近長達3分鐘，懷疑遭偷拍，嚇得急忙打電話向母親求救。警方獲報趕抵現場逮人，並查出其手機內藏有偷拍影像，且偷拍時間至少3年。檢方訊後依涉犯妨害秘密、兒童及年少性剝削防制條例等罪嫌，聲請羈押獲准，全案擴大偵辦中。

有家長向媒體投訴，4月底女兒在超商等待家人接送時，楊男一路尾隨進入店內，還刻意站在女學生身後緊貼長達3分鐘，行徑相當詭異。當時女學生同學發現異狀提醒，女學生才驚覺可能遭偷拍，連忙通知母親。家長趕抵現場後立刻報警，但楊男疑似察覺警方即將到場，竟躲進超商廁所內，疑似企圖刪除偷拍影像滅證。

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警方到場後將楊男逮捕，後續還原手機資料，查出楊男涉嫌偷拍多名女學生裙底影像。附近居民也表示，楊男經常在圖書館、學校周邊及超商徘徊，疑似專門鎖定學生下手，時間恐已長達3年。消息曝光後，引發不少學生與家長恐慌，擔心偷拍影像已遭外流甚至販售。

彰化地檢署表示，警方依現行犯將楊男逮捕，現場查扣手機、背包、記憶卡及疑似犯案用的鈕扣型針孔攝影機，其中針孔竟藏在球鞋黑色鞋帶間，從外觀幾乎難以辨識。檢方認定楊男涉犯妨害秘密等罪嫌重大，且有滅證之虞，已向法院聲請羈押獲准，全案持續追查是否還有其他受害者。

彰化地檢署檢方認定楊男涉犯妨害秘密等罪嫌重大，且有滅證之虞，已向法院聲請羈押獲准。（民眾提供）

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