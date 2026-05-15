抽0.6％爽賺20萬？ 詐團「收水手」轉運3369萬重判7年10月

苗栗地方法院依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處蕭男有期徒刑7年10個月。（資料照）

蕭姓男子加入詐騙集團擔任「收水手」，2度幫集團到苗栗轉運同一名被害人遭詐騙的3369萬餘元現金，並從中抽取20萬2000元為報酬。蕭男落網，由苗栗地檢署起訴並求刑7年；苗栗地方法院審理，依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑7年10個月。

蕭男於去年8月加入詐騙集團，該詐騙集團透過網路散布假投資股票廣告，致王姓被害人誤信，於去年8月、9月先後交付2435萬餘元、933萬餘元給詐團車手，再由蕭男將鉅款轉交給詐團上游成員。

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蕭男被苗栗縣頭份警方循線查獲移送法辦，他坦承透過「鄭國欽」介紹，加入由「江志宏」等真實年籍不詳人士組成的詐騙集團，擔任收水手，抽取詐得金額之0.6％為報酬，2次共獲得20萬2000元。檢方偵結，依涉犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪提起公訴，具體求刑7年。

法官調查，蕭男共同詐欺獲取之財物合計3369萬餘元，核犯修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條規定，法定刑為3年以上10年以下有期徒刑。

法官認為，蕭男雖坦承犯行，但未繳交犯罪所得，不符自白減刑之要件；另，蕭男雖供出「鄭國欽」等共犯，但檢警未因此進一步查獲詐團核心幹部，也不符減刑要件。此外，此案詐欺取財被害金額逾3000萬元，犯罪情節及惡性均屬重大，難認有可憫恕情狀。法官審酌後，判處蕭男7年10個月徒刑，全案仍可上訴。

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