跟女兒話別 台南50歲男隔天在柳營德元埤水域被找到

搜救人員打撈到王男大體。（民眾提供）

台南柳營又傳落水事件，消防局第一救災救護大隊調派新營、柳營分隊搜救人員今天（15日）中午12點半在柳營神農里新厝德元埤水域打撈50歲王姓男子大體；王男昨天先到幼兒園探視女兒「話別」，因神情怪異，幼兒園連絡王妻，但惜仍未阻止憾事發生；確切落水原因有待警方調查釐清。

柳營區昨天（14日）發生1日2溺水事件，先是嘉南大圳旭山段有名鄒姓女子掉入大圳，同行女伴跟著跳水救人，鄒女被消防人員救上岸後送醫不治，未料，又有家住鹽水區的王男在柳營德元埤落水，但直到今天才找到落水地點展開搜救。

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王男昨天上午先到幼兒園找女兒「話別」，幼兒園趕緊通報後，王男下落不明；警方受理協尋通報後，發現王男昨天開車到新營天鵝湖，走到九曲橋時因有不少民眾，他再回工作地點，後來搭車出門，從此失聯。

原來王男昨天下午2點多再搭車至柳營科技工業區路口下車後，接著步行往德元埤，警方調閱監視器發現王男在德元埤聯外道路南112線新康橋墜落德元埤，消防隊搜救人員今天上午9點多派遣7車11人、義消3人並出動空拍機、救生艇搜救，才在中午12點半找到沈在水中的王男，已明顯死亡，後續交由警方處理。

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救生艇搭配空拍機在柳營德元埤東側水域搜救。（民眾提供）

落水地點在南112線柳營神農新康橋下的德元埤水域，搜救人員集結。（民眾提供）

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