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    蘇花崇德隧道中午封閉1個多小時 受困30多輛車驚險撤離畫面曝

    2026/05/15 15:31 記者花孟璟／花蓮報導
    崇德隧道中午發生泥石瀑布，砸落隧道北口上邊坡，在雨勢趨緩後車輛撤離，但狀況仍驚險萬分。（公路局提供）

    崇德隧道中午發生泥石瀑布，砸落隧道北口上邊坡，在雨勢趨緩後車輛撤離，但狀況仍驚險萬分。（公路局提供）

    台9線花蓮秀林鄉崇德隧道北口今天中午發生上邊坡泥石流，公路局宣布緊急封閉，但泥石流發生時剛好隧道內有車輛滯留，稍早車輛撤離的驚險畫面曝光！

    公路局東區養護工程分局指出，今天中午因蘇花強降雨，發生崇德隧道北口上方出現泥石瀑布，夾雜大小石塊砸向崇德隧道北口上方及路面，公路局在中午12點15分緊急宣布台9線蘇花和仁至崇德段緊急封閉。

    由於隧道上方有泥石流衝擊，當時造成30多輛車受困隧道內，因評估隧道內仍安全，車輛持續滯留隧道內，受困時間大約1小時。

    直到雨勢趨緩，公路局現場人員清理路面後，確認路況安全，才讓30多輛車依序在人員戒護下撤離逃出隧道，稍早撤離的驚險畫面也曝光！

    只見冒著生命危險在場戒護的施工人員不斷驚呼，不斷呼叫「大家快上車、危險」，因為隧道上方的泥石瀑布力道強大，還有石塊彈跳到馬路。

    公路局指出，依據中央氣象署觀測，截至下午2點50分蘇花崇德段累積雨量將近160毫米，因對流雲系並未消散，考量午後至夜間仍有強降雨發生機率，為維護用路人安全，將依最新雨情及路況，不排除再度宣布實施預警性道路封閉。

    崇德隧道中午發生泥石瀑布，砸落隧道北口上邊坡，在雨勢趨緩後車輛撤離，但狀況仍驚險萬分。（公路局提供）

    崇德隧道中午發生泥石瀑布，砸落隧道北口上邊坡，在雨勢趨緩後車輛撤離，但狀況仍驚險萬分。（公路局提供）

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