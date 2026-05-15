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    嫌男友接送口氣差！醉女當街連環「巴頭」 還出腳襲警被管束送辦

    2026/05/15 14:04 記者徐聖倫／新北報導
    黎女當街爆揍男友，警方據報趕抵制止。（記者徐聖倫翻攝）

    黎女當街爆揍男友，警方據報趕抵制止。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊今凌晨傳情侶暴力糾紛，53歲越南籍黎姓女子因不滿49歲童姓男友接送時態度不佳，酒後情緒瞬間炸裂，不僅在大馬路上對男友連環「巴頭」，就連警方到場制止時，黎女仍瘋狂叫囂，甚至出腳襲警。警方見狀果斷實施強制管束，全案訊後依違反社會秩序維護法送辦。

    據悉，黎女與童男今日凌晨於新莊街頭爆發激烈口角，起因竟只是單純的接送問題。黎女當時已喝得爛醉，認為男友接人時口氣惡劣，酒精催化下理智線斷裂，對著童男就是一陣咆哮，更數度揮手猛力拍打童男的頸部與安全帽，聲響大到驚動鄰里報案。

    新莊警分局光華派出所獲報後，出動多名警力趕抵，豈料黎女見警不但沒收斂，情緒更加失控，對著員警瘋狂開口大罵，混亂中還狠踹員警，所幸員警反應靈敏側身閃過未受傷。

    儘管童男在一旁緩頰稱「只是情侶吵架」，但黎女脫序行為已有傷人及自傷之虞，警方為維持現場秩序，當即依法將黎女強制管束。雖然童男事後低調表示不願提告，但黎女酒後鬧事及襲警行為事證明確，警詢後仍將黎女依法移請裁處。

    警方將黎女帶回警所管束並依法裁處。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將黎女帶回警所管束並依法裁處。（記者徐聖倫翻攝）

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