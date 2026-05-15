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    台中22歲男高樓墜落亡！胸口穿刺傷噴血 身旁驚見水果刀插草皮

    2026/05/15 13:35 記者許國楨／台中報導
    男子身旁還留有一把斜插在草皮中的水果刀。（民眾提供）

    男子身旁還留有一把斜插在草皮中的水果刀。（民眾提供）

    台中市大里區今（15）日凌晨驚傳一起離奇墜樓案，一名22歲男子自社區9樓高處墜下，倒臥建築物旁草皮，除胸口明顯穿刺傷，現場血跡斑斑，更令人毛骨悚然的是，身旁還留有一把斜插在草皮中的水果刀，經送醫搶救後仍宣告不治，警方初步排除外力介入已報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

    台中市消防局於凌晨3時35分接獲報案，指稱大里區鐵路街一處集合式住宅社區有人墜樓，立即派遣十九甲分隊及赫力高救隊，出動3車5人趕赴現場救援時，發現男子倒臥草皮，胸口有嚴重穿刺傷，當場已無呼吸心跳（OHCA），現場血跡四濺，相當駭人。

    最讓人震驚的是，男子倒地位置旁，一把水果刀竟斜插在草地中，疑隨墜落一同掉下，救護人員緊急將男子送搶救，仍因傷勢過重宣告不治，警方獲報後隨即封鎖現場採證，初步勘查並未發現打鬥痕跡，研判男子疑似先持刀自傷，再從9樓墜下，暫無外力介入跡象。

    由於男子胸口傷勢與墜樓情況特殊，警方正持續調閱社區監視器，釐清事發經過及墜樓原因，全案後續將由檢方相驗遺體，進一步確認死因。

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