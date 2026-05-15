矽利康掉路面濕滑害4機車騎士慘摔 女駕駛被查獲開罰

北投矽利康掉落害4機車自摔，小貨車女駕駛遭查獲開罰。（記者劉慶侯翻攝）

台北市北投稻香路爬坡路段，在12日下午發生矽利康掉落造成路面濕滑，致使行經的4輛機車騎士慘摔受傷。轄管北投分局經調閱街頭監視畫面，追查出周姓小貨車女駕駛涉嫌肇事，訊後依法裁處罰鍰，並供受傷騎士事後得以追究賠償責任。

警方表示，12日下午4時46分左右，北投區稻香路第1204249號燈桿處接連發生機車騎士慘摔車的交通事故，交通分隊據報前往調查，發現是道路上掉落的3管矽利康膠管經輾壓後滲漏於路面，導致路面多處有矽利康液體，現場路面溼滑，造成4部機車自摔滑倒，其中有1名機車騎士牙齒斷裂，其他3名機車騎士四肢擦挫傷。

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因事故現場無裝設監視器，要追查掉落矽利康的肇事者極為困難，但經交通分隊及長安所沿線追查，發現距離事故地點約400公尺遠有一支監視器，經警方調閱該監視器，過濾所有行經車輛，最終追查出是由一部自小貨車所掉落，駕駛人則為53歲的周姓婦人。

交通分隊立即通知周女到案說明，依道路交通管理處罰條例「所載貨物脫落」處駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰。並讓受傷之機車騎士獲得應有之保障。

警方表示，駕駛車輛如有裝載貨物時，務必於行駛前檢視裝載是否穩妥，以維護交通秩序與安全，如發現路面散落物，請撥打110報案專線或1999，警方及相關單位人員將積極派員處理。

北投稻香路上發生矽利康掉落，害4機車自摔。（記者劉慶侯翻攝）

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