密室逃脫女員工扮吊死鬼遭勒頸搶救5天不治 業者移送法辦

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月10日發生意外，30歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒住頸部窒息一度失去生命跡象，送醫搶救恢復心跳，但經治療至今天中午仍宣告不治，圖為上午家屬舉行記者會情形。（記者孫唯容攝）

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月10日發生意外，30歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒住頸部窒息，一度失去生命跡象，所幸現場人員緊急將她救下，送醫搶救恢復心跳，但經治療至今天中午仍宣告不治，目前轄區台北市警信義分局將報請檢方相驗。

警方調查，本月10日晚間7時許，當時該店內正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由吳姓女員工扮演上吊女鬼，對玩家進行驚嚇演出，沒想到玩家離開，另組項目的同事也結束後來找她聊天，才發現吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，緊急將她救下送醫搶救，中間空檔超過25分鐘。

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警方經通知公司代表人38歲古男與值日幹部32歲黃男製作筆錄，他們稱公司均有安全作業規定，並提供相關安全訓練；警方現場勘察及調閱監視器，初步排除外力介入。吳女家屬則不滿店家處置，對業者提出過失傷害及過失致重傷害告訴，警方已將公司負責人函送偵辦。

今天中午，送醫救治在加護病房觀察的吳女，經搶救仍回天乏術，宣告不治，目前警方將報請檢方相驗，進一步確認死因。

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