貴婦保養品產地造假！台製偽裝「Made in USA」 8年獲利逾13億

檢方調查，該集團分工縝密，先由台灣代工廠生產保養品，再委託印刷廠製作標示「Made in USA」的瓶身與包裝盒，隨後於台灣完成充填與包裝，最後以美國進口名義透過百貨專櫃等平台對外販售。（翻攝自DERM iNSTITUTE官網）

必昂國際長年代理美國保養品牌「得英特」，涉嫌自2015年起委託國內生技代工廠生產保養品內容物，再透過包裝標示設計與通路話術，將產品偽裝為「Made in USA」進口貨，長期流入百貨專櫃、實體門市及電商平台販售，8年間累計銷售金額逾13億元。台北地檢署偵結後，依商品虛偽標記等罪嫌，對必昂公司前董事長林宥廷、特助兼業務經理陳曉真提起公訴。

起訴書指出，必昂公司自2009年起代理美國Beautycella公司的「得英特」（DERM iNSTITUTE）系列保養品。不過，林宥廷等人為降低成本、牟取更高利潤，自2015年至2023年5月間，陸續委託和康、大江及詠麗等國內生技代工廠生產相關產品內容物。

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檢方調查，整套運作模式分工細膩，先由台灣代工廠生產保養品，再向印刷廠訂製印有「Made in USA」字樣的瓶身及外包裝盒，接著直接在台灣完成填充、包裝程序，最後以「美國進口」名義，透過百貨專櫃、實體門市及各大網購平台販售，藉此營造進口品牌形象。

桃園市調處於2023年7月20日發動搜索，前往必昂公司辦公處所查扣多達17箱標示虛偽產地的保養品。偵訊時，林宥廷辯稱，產品雖在台灣代工，但會先出口至美國，再以進口方式回台販售；不過檢方清查發現，林嫌無法提出相關出口訂單、物流紀錄及付款證明，且公司倉庫內的產品，也未區分進口貨與國內代工品，因此並未採信其說辭。

北檢承辦檢察官王貞元認為，林宥廷及陳曉真涉犯商品虛偽標記罪，依法提起公訴，考量相關商品長期以「美國製造」作為銷售話術，足以使消費者誤信產品產地與品質，具有欺騙消費者性質，因此優先適用商品虛偽標記相關規定。

此外，檢方審酌陳曉真於偵查初期即坦承犯行，並供稱是依公司高層指示辦理相關事務，因此建請法院量處較輕刑度；至於必昂公司多年來疑藉此獲取的13億餘元銷售利益，也已向法院聲請沒收或追徵犯罪所得。

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