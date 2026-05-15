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    法官怒斥「小學生都知道！」 調查官當收簿手哭求輕判下場出爐

    2026/05/15 11:24 記者許國楨／台中報導
    時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭。（資料照）

    時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭。（資料照）

    時任高雄市調查處調查官劉晉庭，因背負百萬元債務，竟利用假日兼差打工，替詐團擔任「收簿手」，負責領取被害人寄出的提款卡、信用卡，案發後他遭起訴並遭免職，雖曾在法庭上痛哭認錯、求輕判，台中地院今仍依詐欺等罪，判處有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

    案件源於2024年7月，一名民眾上網求職時，被要求先寄出提款卡作為「保證」，察覺異狀後報警求助，警方研判背後有詐騙集團操控，便請被害人佯裝配合，暗中監控物流動向，很快發現劉晉庭（34歲）在詐團指示下，於同年7月14日到台中西屯區一間超商與「空軍一號」貨運站領取、寄送包裹，包裹內裝有5張被害人的提款卡與信用卡。

    劉被捕後辯稱只是「幫朋友領貨打工」，每次報酬約1500元，兩趟共拿4900元，不知道涉及詐騙，檢方並未採信，仍依加重詐欺等罪嫌起訴。庭審期間，法官當庭直言：「我去國小做法治宣導，小學生都知道不能隨便交付提款卡、不能當收簿手，你身為調查官會不知道嗎？」更直指收簿手就是詐騙產業鏈的重要環節。

    劉坦承因投資虛擬貨幣失利，加上家庭開銷，背負超過百萬元信用貸款，才四處找兼差補貼收入，哽咽表示因為「不夠謹慎」犯下大錯，希望能盡力彌補並爭取和解，甚至當庭痛哭，法官也感嘆：「真的很可惜，國家培養一位警察、調查官，多麼不容易。」中院今依詐欺等罪判劉3年6月，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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