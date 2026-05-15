獨家》最快月底偵結！高金素梅3度應訊拒認罪 北檢今將傳喚人頭助理

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款，檢調另查出，她疑似透過人頭公司違法輸入中國製快篩試劑，並藉由其成立的「原住民多族群文化交流協會」向政府機關申請、詐領補助。台北地檢署前天第三度傳喚高金素梅到案說明，歷經約3小時訊問後獲請回；據了解，本案最快將於本月底或6月初偵結，北檢今下午2時30分將再傳喚人頭助理楊昀儒，以進一步釐清資金流向及補助申請過程。

高金素梅涉嫌詐領補助款等案，北檢今年2月發動首波搜索後，當時聲押高金國會辦公室前主任、現任助理張俊傑獲准。由於張俊傑羈押禁見期限將於6月10日屆滿，承辦檢察官黃冠中近期加速提訊釐清案情，相關供述內容與金流交代情形，將成為後續是否聲請再延押的重要依據。

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檢調今年2月曾兵分30路發動搜索、約談本案17名被告；2月11日凌晨，高金素梅在北檢複訊時因身體不適，因此先行請回並限制出境、出海；2月13日再度傳喚到案，經3.5小時偵訊後，檢方認定涉犯貪污治罪條例、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知100萬元交保。據悉，高金素梅於本月13日應訊時，對相關案情仍全盤否認，歷次3度偵訊均否認犯行。

據悉，檢調原以國安法立案偵辦，後續追出涉貪情事，主要分為三大區塊，包括涉嫌利用人頭助理向立法院詐領補助費、違法輸入中國製快篩試劑且疑非供自用，以及透過「原住民多族群文化交流協會」向原民會及國營事業詐領補助款，全案朝利用職務機會詐取財物、違反醫療器材管理法及詐欺等罪嫌方向偵辦。

檢調查出，高金前辦公室主任、現任助理張俊傑疑為全案實際操盤者，並涉嫌利用女兒雲雅舜帳戶處理資金流向；雲雅舜則是知名歌手Matzka的妻子。檢調另掌握，張俊傑同時也是「原住民多族群文化交流協會」實際負責人，涉嫌指示助理代為領款，相關金流流向仍是檢調追查重點。

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