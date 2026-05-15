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    首頁 > 社會

    傳訊「打到你住院」被國中兒報案 判父拘役

    2026/05/15 09:31 記者陳鳳麗／南投報導
    父親對唸國中兒子揚言「打到你住院」，兒子報警提告，南投地院判拘役15日，宣告緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

    父親對唸國中兒子揚言「打到你住院」，兒子報警提告，南投地院判拘役15日，宣告緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣1名父親不滿兒子不聽管教，用LINE傳訊息指他沒大沒小，「打到你住院」，唸國中的兒子帶著手機訊息報案，該父親跟警方坦承一時氣憤才說出不理性的話，南投地院審酌該父親犯後態度良好，父子也一直同住，以成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處拘役15日，宣告緩刑2年。

    南投縣金姓男子是在去年12月2日晚間近8時半，透過通訊軟體LINE，傳送「沒大沒小，我會送你去醫院，打到你住院」等內容的訊息給同住的兒子，兒子無法接受爸爸這種恐嚇式的文字，也擔心父親真的暴打他，將訊息截圖後，帶著手機到派出所報案。

    警方受理報案後，除製作筆錄，也進行家庭暴力、兒少保護通報，並傳喚金姓父親到案，這位父親跟警方和檢察官坦承的確因對兒子行為不滿、才會傳不理性的文字，找到自己不對。

    金姓男子被南投檢方起訴後，南投地院法官審酌，金男沒有任何犯案前科，目前在家養病，考量他坦認犯行且跟兒子後來沒再發生糾紛，堪認犯後態度良好，經此偵審程序及罪刑宣告，應能知所警惕，而無再犯之虞，因此以成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處拘役15日，宣告緩刑2年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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