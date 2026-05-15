自稱專業月老誘匯款 高雄警方一句話點醒昏頭男

自稱專業月老誘匯款警方一句話點醒男子。（民眾提供）

網路自稱「專業月老」以散槍打鳥方式，誆稱有配對介紹有正職女朋友服務，1名男子信以為真，前往銀行欲轉匯48萬元，想交往結婚前提的正職女友，行員察覺有異，員警獲報趕忙阻詐。

男子原堅持遇到月老，以為緣份悄然而至，員警一句話「真正月老會收48萬？」瞬間敲醒男子抱美嬌妻的夢。

請繼續往下閱讀...

鼓山分局今（15）日指出，龍華派出所前日獲報，有一名中年男子前往明誠四路某銀行欲匯款48萬元時，行員發現其說詞反覆、神情緊張，立即通報警方到場協助。

據了解，該男子日前在社群網站看到交友訊息，加入LINE聊天後，對方自稱「專業月老及開卡專員」，聲稱只要匯款48萬元，就安排與「正妹」見面約會。

對方甚至還事先教導如何向銀行謊稱匯款用途，避免行員察覺，所幸行員機警，通報警方到場查看對話紀錄，當場識破這是典型假交友詐騙，並直言「真正的月老不會先收48萬！」讓男子頓時清醒，當場放棄匯款，成功保住積蓄。

警方呼籲，網路交友詐騙常利用「戀愛」、「配對」、「專人牽線」等名義博取信任，再以會員驗證、任務升級、保證金等理由要求匯款。民眾如遇未曾見面的網友涉及金錢要求，務必提高警覺、多方查證，切勿依指示匯款。

自稱專業月老誘匯款，男子險被詐48萬元。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法